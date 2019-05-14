Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan birinin aktif görevde olduğu, diğerlerinin daha önce ihraç edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA