Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat Cumhuriyet Meydanı'ndaki yaya geçidine trafik zabıta ekipleri tarafından yapılan yaya figürlerini inceledi.

"Bunu gören sürücülerimiz daha dikkatli olacaktır"

Topaloğlu, trafikte yayalara önceliğin sağlanması ve yayaların fark edilebilmesini sağlamada farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yaya geçitlerini daha görünür hale getirmeye çalıştıklarını belirten Topaloğlu, "Belediyemizle görüşüp yaya figürlü bir şablon hazırlandı. Önceliğin yayaya ait olduğunu da yazdık. Bunu gören sürücülerimiz daha dikkatli olacaktır. Yaya geçitlerinde önceliğin yayaya verilmesi gerekiyor. Buna alıştırmak için il genelinde figürlü yazılarımızla sürücülerimizin duyarlı hale gelmesini sağlayacağız" dedi.

Sürücülere, yapılan uyarılara uymamaları nedeniyle ceza yazmak zorunda kaldıklarına işaret eden Topaloğlu, "Bunun bir cezası var. Sürücülerimiz buna alışkın değil ama alışacaklar. Daha önce emniyet kemeri uygulamamızda da böyle yapmıştık. Sürücülerimiz artık emniyet kemerine alıştı. Yaya geçitlerinde de böyle olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA