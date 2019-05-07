Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Yılmaz, Perre Antik Kenti içerisinde bulunan mağaralarda dolaştığı sırada anneleri ölen 8 köpek yavrusu gördü.

Köpeklere yeni ve güvenli bir yaşam imkanı sundu

Hayvanları orada bırakmaya gönlü razı olmayan polis memuru, görev yaptığı Çelikhan-Adıyaman kara yolu üzerindeki kontrol noktasında oluşturduğu barakada köpeklere yeni ve güvenli bir yaşam imkanı sundu.

Tek tek ilgilendiği köpeklerin tüm ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayan Yılmaz'a en büyük desteği öğretmen eşi Kadriye Yılmaz veriyor.

"Yaklaşık bir yıldır sokak köpeklerini besliyorum"

Yılmaz, Perre Antik Kenti'nde gezerken mağaralarda köpek yavrularını gördüğünü söyleyerek, "Eşim bana çok yardımcı oluyor. Yaklaşık bir yıldır sokak köpeklerini besliyorum. Onların mama ve su ihtiyaçlarını kendi imkanlarımla karşılıyorum. Çocuklarım da köpekleri çok seviyor" ifadelerini kullandı.

Polis memurunun eşi Kadriye Yılmaz da yaklaşık 20 yıldır öğretmenlik yaptığını belirterek "Hayvanları çok seviyoruz. Evde mamalarını hazırlayıp buraya getiriyoruz. Günlük mutlaka köpekleri görmeye geliyorum" dedi.

Kaynak: AA