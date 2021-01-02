Siber timler ekran, asayiş ekipleri de telsiz başında girdi yeni yıla. Koronavirüs salgının sebebiyle getirilen yasağa rağmen kalabalık kutlama düzenleyenler tek tek tespit edildi.

Eğlenmek için Boğaz'ın karanlığını seçenler, kiraladığı villada parti düzenleyenler ve diğer tüm ihlaller emniyet güçlerinin gözünden kaçmadı.

Kuralları ihlal eden 162 kişiye 357 bin lira ceza

İstanbul'da yılbaşı gecesinin denetim bilançosu ortaya çıktı. İhbarlar ve siber denetlemeler sonucunda, 36 iş yeri ile 95 ev kontrol edildi. 14 iş yeri ile 2 villada parti düzenlendiği belirlendi. 162 kişiye, 357 bin lira para cezası kesildi.

Güvenlik güçleri yılbaşı gecesi 95 bin kişiye kimlik sorgulaması yaptı. Hakkında arama kararı bulunan 319 kişi yakalandı.



