Balıkesir Edremit’te bir kişi mutasyonlu yeni tip koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.

Mutasyona uğramış koronavirüs taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişide semptomların hafif olduğu ve evinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Karantina altına alınan evde yaşayan diğer kişilerin yapılan testleri ise negatif çıktı.

Ailenin ihtiyaçları karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

Gaziantep’teki 2 kişi hastanede tedavi görüyor

Gaziantep’e 10 gün önce İngiltere’den gelen 2 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildi. Hastanede takibine başlanan iki hastadan birinin hafif solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.

Hastalardan biri Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi, diğer ise Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İki kişinin temaslı olduğu belirlenen 20’ye yakın kişi de izolasyon altında tutuluyor.

