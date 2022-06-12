Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polis aracını videoya çekip uygunsuz hareket eden 4 kişiye gözaltı
Sosyal medyada, "Önce polis arabasını çekip sonra show kesen yabancı uyruklu grup" başlığıyla yapılan paylaşımda yer alan 4 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bazı sosyal medya hesaplarındaki söz konusu paylaşımlarla ilgili çalışma yürütüldü.
Çalışmada yabancı uyruklu 4 kişinin, polis aracının önünden geçerken uygunsuz davranışlar sergiledikleri ve bunu videoya çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştıkları belirlendi.
Kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu K.M, M.S, A.Z. ve B.A. dün Başakşehir'de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Sosyal Medya İstanbul
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