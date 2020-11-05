Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevlendirilen Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli için Yeşiltepe'deki Özel Harekat Şube Müdürlüğünde uğurlama töreni düzenlendi.

Törende kurban kesilerek dualar edildi.

Uğurlama törenine Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in yanı sıra bazı şube müdürleri de katıldı.

Bölgede güvenlik ve asayiş için görevlendirilen 43 personel, daha sonra otobüslerle görev bölgesine hareket etti.