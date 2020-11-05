Geçen yıl ekim ayında 7 bin 101 çift palamut getirilen Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki balık halinde, 2020'nin aynı ayında bu sayı 111 bin 257 çifte yükseldi.

Avlanan miktar bakımından rekor yükseliş kaydedilen palamutun adet fiyatı geçen ay 5-10 liraya kadar düştü, bugünlerde ise 20-25 liraya çıktı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı yaptığı açıklamada, palamuttaki artışın hem balıkçılar hem de tüketiciler için sevindirici olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sarı, "Palamut geçen yıl 7 bin çift çıkmış, bu sene de 111 bin çifte ulaşmış ancak bu palamutların nerdeyse tamamı Karadeniz kökenli. Yani Marmara'da ciddi miktarda palamut gelmedi. 2016 yılında çok balık vardı, çok miktarda palamut, uskumru çıktı çünkü deniz soğumuştu. İnşallah havalar soğursa, Karadeniz'den büyük balık göçü gerçekleşir ve Marmaralı balıkçı da mutlu olur." diye konuştu.

Hamsi avcılığına değinen Sarı, son bir haftada Bandırma ve Erdek körfezlerinde hareketlilik olduğunu ifade etti.

Balıkçıların keyiflerinin yerinde olduğunu belirten Sarı, "Çıkan hamsilerin boyutları da memnun edici. Hale baktığımızda hiç küçük hamsi görmüyoruz." dedi.

"Sular soğuk oldukça balık bol olur"

Çanakkale'de de "denizin kırmızı etli balığı" olarak bilinen palamut, 1 Eylül'den itibaren tezgahlarda yerini aldı.

Fiyatı bir dönem 10 liraya kadar düşen palamut, şimdilerde 25 liradan satılıyor.

Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, havaların sıcak olması nedeniyle av konusunda henüz hedefledikleri noktaya ulaşmadıklarını dile getirdi.

Sert poyrazların esmesi durumunda avcılığın devam edebileceğini belirten Özkurnaz, "Boğazda bir şekilde balık var. Suların soğuması önemli. Sular soğuk oldukça balık bol olur. Soğumadıkça balık göç etmez, olduğu yerde kalır." dedi.

Özkurnaz, bu sezon palamutun, "boğazın kralı" olarak bilinen lüferin boşluğunu doldurduğunu söyledi.

Bugünlerde kilogram bazında levrek ve çipuranın 70, lüferin 130, mezgitin 65, kupa balığının 30 liradan satıldığını ifade eden Özkurnaz, "Mevsimin biraz değişmesi sonucunda her ne kadar lüfer beklediğimiz ölçüde olmasa da hala zamanımız var. Yılbaşına kadar olan iki aylık sürede sert poyrazlar eserse balıkçılığımız devam edebilir." diye konuştu.