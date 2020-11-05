İzmir'de depremin ardından kurulan çadırlarda kalan vatandaşların diğer sağlık durumlarının yanı sıra yeni tip koronavirüs odaklı süreçleri de takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadırkentte yaptığı incelemelerin ardından alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Bölgede deprem sonrası hızla çadırkentlerin kurulduğunu anlatan Korkut, yaklaşık 780 çadırın bulunduğu alanda sağlık hizmetleri sunumunun da büyük önem taşıdığını belirtti.

Çadır kentte 2 poliklinik, ambulans ve UMKE aracı bulunuyor

Semih Korkut, içinde bulundukları çadırkentte acil sağlık hizmetleri verdikleri bir merkez kurduklarını, COVID-19 testlerinin yapıldığı 2 poliklinik bulunduğunu, ayrıca bir ambulans ve UMKE aracının da bölgede acil durumlar için bekletildiğini söyledi.

Kentteki diğer çadırkentlerde de benzer merkezlerin devrede olduğunu, toplam 4 sağlık merkezine bugün bir tane daha ilave edileceğini aktaran Korkut, "Sağlık Bakanlığımız bu konularda çok tecrübeli. Dünyanın birçok yerine sağlık hizmeti götürdü. Sağlıkla ilgili en iyi hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir şikayet görmedik. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Pozitif çıkarsa yurda gönderiyoruz"

Çadırkentlerde verilen sağlık hizmetleri içinde COVID-19 testlerine de öncelik verdiklerini vurgulayan Korkut, şöyle konuştu:

"18 metrekarelik çadırımız var. Başvuruda bulunanların testlerini yapıyoruz. Çok fazla gelen olmadı ancak bu konuyla ilgili gelen hastalarımızı hemen bu polikliniğe gönderiyoruz. COVID testi pozitif çıkarsa karantinaya alıyor ve belirlenen yurtlara gönderiyoruz. Eğer semptomlar ağırsa pandemi hastanesine gönderiyor ve takibini gerçekleştiriyoruz."