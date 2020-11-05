Haber Giriş: Kaynak: AA
Giresun’da hayvan pazarı 1 hafta kapatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki hayvan pazarı koronavirüs tedbirleri kapsamında bir haftalığına kapatıldı.
Şebinkarahisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Taner Bolat başkanlığında toplandı.
Kurul ilçe hayvan pazarının bir haftalığına kapatılmasına karar verdi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada karara uymayan vatandaşlara idari para cezası veya adli işlem yapılacağı hatırlatıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 12:07
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