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Plaj şemsiyesinin içinden uyuşturucu çıktı

Van Edremit'te otomobilde yapılan aramada plaj şemsiyesinin içine gizlenmiş 21 kilogram eroin ele geçirildi. Sürücü T.B. ise gözaltına alındı.

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Plaj şemsiyesinin içinden uyuşturucu çıktı

Van'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları 06 FF 0487 plakalı otomobilde arama yaptı.

Sürücü gözaltına alındı

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, otomobilin bagajında bulunan plaj şemsiyesine gizlenmiş 40 pakette 21 kilogram eroin ele geçirildi.

Sürücü T.B. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Van, eroin, Edremit
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