Samsun'da cezaevinde isyan iddialarına yalanlama

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı bazı medya organlarında, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları'nda isyan çıktığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 25 Temmuz 2018 tarihinde saat 17.00 sularında Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan genel aramalar sırasında az miktarda uyuşturucu niteliğinde maddeler bulunması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, uyuşturucu maddeleri kullandıkları tespit edilen 12 hükümlünün tedbiren kapalı ceza infaz kurumuna iadelerine karar verildiği, nakilleri sırasında hükümlülerin taşkınlık çıkarmaları üzerine gerekli önlemler alınarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevklerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan işlemler ve nakil sırasında hiçbir hükümlünün yaralanmadığı belirtilen açıklamada, "Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu olağan faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Cezaevinde isyan çıktığı, yaralılar bulunduğu şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA