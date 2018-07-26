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Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Karaman'da piyasaya uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Karamanda uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri Ş.Ç., R.U. ve M.B.'nin piyasaya uyuşturucu maddesi sattıkları yönünde bilgi aldı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından M.B.'nin Karaman Hürriyet Mahallesi'nde yol kenarına kurulu karpuz tezgahına operasyon düzenledi.

Operasyonda, karpuz sergisinde satışa hazır, paketlenmiş bir miktar eroin ele geçirildi. Şüpheliler M.B. ile Ş.Ç. ve R.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, Karaman
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