Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pırlanta operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şüphelendikleri iki şahsı durdurarak arama yaptı.

Hindistan uyruklu bir şahsın sırt çantasında yapılan aramada, poşet ve kap içinde 557,4 gram pırlanta ele geçirildi. B.E. isimli şahsın da el çantasında 73 adet cep telefonu ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Ele geçirilen telefon ve pırlantalara el konulurken, 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre işlem başlatıldı.

Yapılan arama anı da polis kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA, DHA