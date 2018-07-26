Memur emeklisinin maaş farkları ödeniyor

2 milyon 179 bin 456 memur emeklisi maaş farklarını almaya başladı. Aylıklarını her ay alanlara, Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında fark ödemesi yapılıyor.

3'er aylık dönemlerde maaş alan emeklilere ise 1, 2 ve 3 aylık fark ödemesi maaş dönemine göre yapılacak.

Haziran ayında 6 aylık enflasyon, yüzde 9,17 olarak açıklandı. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ilk 6 ay için yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşıldı. Yüzde 5,17'lik enflasyon farkı oluştu.

Bu fark da 2 milyon 179 bin 456 memur emeklisinin maaşlarına yansıtıldı.

Kaynak: TRT Haber

