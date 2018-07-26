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Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı sona erdi

Mardin Nusaybin'de iki mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

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Nusaybinde sokağa çıkma yasağı sona erdi

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunup tahrip edilmesi amacıyla düzenlenen operasyon nedeniyle kırsal Yavruköy ve İlkadım mahallelerinde sokağa çıkma yasağının ilan edildiği anımsatıldı.

Operasyonların sona erdiği kaydedilen açıklamada, iki mahalledeki yasağın sona erdiği belirtilen açıklamada, bölgedeki vatandaşlara söz konusu yasağa gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.  

Kaynak: AA

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