Eski Belediye Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla Korkuteli eski Belediye Başkanı Hasan G. hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gerçekleştirdikleri operasyonda Hasan G.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin Emniyet'teki adli işlemleri devam ediyor.

Vekillik için istifa etmişti

Korkuteli'nde 2 dönem MHP'den belediye başkanlığı yapan Hasan G, geçen yıl temmuz ayında MHP'den ihraç edilmişti. Daha sonra İyi Parti'ye katılan Hasan G, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili adaylığı için görevinden istifa etmiş ancak aday gösterilmemişti.

Kaynak: DHA