İstanbul'da sağanak günlük yaşamı etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak, İstanbul genelinde etkisini gösterdi.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları, iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı.
Maltepe alt geçidi trafiğe kapatıldı
Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Bayrampaşa'daki Maltepe alt geçidi de su birikmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak nedeniyle metrekareye 15-30 kilogram yağışın düşmesi bekleniyor.
İncirli alt geçidinde 1 araç mahsur kaldı
Öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, İncirli alt geçidinde oluşan su birikintisi oluşması nedeniyle trafiği aksattı.
Alt geçitte mahsur kalan bir araç, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Suyun tahliye edilmesinin ardından alt geçit trafiğe açıldı.
Kaynak: AA