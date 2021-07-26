Sahiller tatilcilerle doldu taştı. Ancak bazı kıyılarda şezlong, şemsiye hizmeti adı altında talep edilen yüksek ücretler tepki çekti.

Tüketici hakları uzmanları, sadece denizden yararlanmak isteyen kişilerden plajlara girişte ücret alınmasının yasalara aykırı olduğunu hatırlattı.

"Plaja girişte ücret ödenmez"

Tüketiciler Birliği İzmir Şube Başkanı Avukat Oğuzhan Bizkevelci, "Kıyı kanunu madde 5/6 çok açık bir şekilde der ki, her Türk vatandaşı hiçbir ücret ödemeden kıyılardan eşit bir şekilde yararlanabilir. Hiçbir şekilde oraya bir çit çekilerek, tel örgü çekilerek bir geçiş ücreti alınması mümkün değil" dedi.

Belediyelere işgaliye adı altında belli bir kira bedeli ödeyen işletmeler, sahillerde sadece talep edenlere hizmet sunabiliyor.

İşletmeciler herhangi bir hizmet satın almak istemeyen kişiler için sahillerde alan bırakmak zorunda. Yani şezlongların şemsiyenin veya diğer herhangi bir yapının denizle arasında en az 50 metre mesafe bulunmalı.

"Plaj ücretlerine itiraz hakkı var"

Tüketicilerin hizmet adı altındaki plaj ücretlerine itiraz hakkı olduğunu söyleyen Avukat Oğuzhan Bizkevelci, "İkametinin en yakın tüketici hakem heyetine başvurarak başvuruda bulunabilir. Belli bir ücretin üstünde tüketici mahkemesine tabidir. Buradan da sonuç alamadığını düşündüler, Kültür ve Turizm Bakanlığına CİMER üzerinden de şikayet edip bu ücreti fotoğraflandırıp bu ödedikleri ücreti geri talep edebilir" açıklamasını yaptı.

İstisna olarak Milli Park, ören yeri gibi kültür ve doğa vasfına sahip alanlardaki sahillere girişte ücret talep edilebiliyor.