Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 19:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denize düşen yavru kediyi ayaklarıyla kurtardı
Haliç'te denize düşen yavru kedi, Galata Köprüsü’ndeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 2 kişinin demir korkuluklardan sarkarak yavru kediyi ayaklarıyla kurtardığı anlar kameraya yansıdı.
Yavru kedinin dalgalar arasında çırpındığını görenler, kediyi kurtarmak için harekete geçti.
İki kişi, köprü üzerindeki demir korkuluklardan sarkarak kediyi kurtarmaya çalıştı.
Sarkanlardan biri, yavru kediyi ayaklarıyla sıkıştırarak denizden çıkardı. Diğeri ise eliyle kediyi alarak köprünün üzerine bıraktı.
Yavru kedinin kurtarılma anı kameraya yansıdı.
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