Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Yeni Mahalle 308. Sokak'taki düğün salonu önünde karşılaşan Yunus Pınar ve A.C. ile O.K ve H.İ.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda O.K, yanındaki bıçakla Pınar ve A.C'yi yaraladı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Pınar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili O.K. ve H.İ.T. gözaltına alındı.
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