Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 19:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da zincirleme kaza: 15 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'nın Saruhan ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
H.E. yönetimindeki işçi taşıyan minibüs, Nuriye Mahallesi kavşağında aynı yönde seyir halindeki M.M.B'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
Savrulan minibüs, trafik ışıklarında duran 2 otomobile çarparak durabildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüsteki 15 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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