PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, teröristlerin çukur kazıp patlayıcı infilak ettirmesi sonucu yıkılan Sur ilçesinin Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş ve Cemal Yılmaz mahallelerinin inşası ve ihyasına yönelik hummalı çalışma yürütüyor.

2 milyar lira kaynakla yenileniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sur'un teröristlerden temizlenmesinden sonra başlatılan çalışmalarda, 187 hektarlık alanın ilk olarak 63 hektarlık kısmının, "terörden zarar gören alan" kapsamında çalışma alanı olarak belirlendiğini söyledi.

Kurum, bu alandaki 3 bin 695 bina ile 17 anıtsal tescili ve 638 korunmaya değer yapının hasar gördüğünün tespit edilmesinin ardından altyapıda zarar gören 12 kilometre kanalizasyon, 11 kilometre içme suyu ile 9 kilometre yağmur suyu şebeke hattının yenilendiğini, Sur çevresinde 1856 metre yol yapıldığını kaydetti.

Söz konusu 6 mahallenin yeniden yaşamla buluşması için konut ve iş yerlerinin inşası ile tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonunun hızla devam ettiğini dile getiren Kurum, terör saldırılarında yıkıma uğrayan tarihi Sur ilçesinin, yaklaşık 2 milyar lira kaynakla ihya edildiğini aktardı.

Tarihi yapılar restore edildi

Bakan Kurum, terörden zarar gören Hz. Süleyman ve Şeyh Mutahhar camileri ile Dört Ayaklı Minare'nin de aralarında bulunduğu 8 eserin restore edildiğini, Fatihpaşa Camii ile birlikte Ermeni Katolik Kilisesi'nin de dahil olduğu 9 tescilli anıt eserin restorasyonunun ise sürdüğünü dile getirdi.

Tarihi Hz. Süleyman Camii'nin çevresinde de çalışma yürütüldüğüne, öncesinde çok çirkin yapılar ve gecekondularla dolu metruk binaların yer aldığı 115 dönümlük alanda istimlak çalışması yapıldığına işaret eden Kurum, şöyle konuştu:

"Şehrin turizmi ve maneviyatı için önemli konuma sahip olan alanda, kültürel peyzaj çalışması yapılarak, halkın hizmetine sunuldu. Bu sayede 27 şehit sahabenin de medfun olduğu Hz. Süleyman Camii'nin çevresindeki 115 dönümlük alanın yeni hali Diyarbakırların büyük beğenisini topladı."

"Kırklar Dağı'nın ihtişamı ortaya çıkarıldı"

Kurum, "Suzan Suzi" türküsüne konu olan Kırklar Dağı'nın yaşamla buluşturulması için ilk etapta oradaki kaçak binaların yıkıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dicle Vadisi'nin doğal ve ekolojik özellikleri dikkate alınarak hazırlanan Dicle Vadisi Kırklar Tepesi Rekreasyon Alanı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Uygulama Projesi, 320 dönüm alanda uygulamaya geçirildi. Bu sayede ziyaretçiler, şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe vakit geçirme, Ongözlü Köprü ve altından akan Dicle Nehri ile karşısında bütün ihtişamıyla duran tarihi Diyarbakır Surları'nı izleme imkanı buldu. Kırklar Dağı'nın ihtişamı ortaya çıkarıldı."

5 bin 637 konut tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, terör mağduru aileler için Çölgözeli ve Üçkuyu bölgelerinde konut yapıldığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Suriçi'nde 1500 geleneksel Diyarbakır evi inşa ederek, kadim şehri geleneğiyle buluşturuyoruz. Terör mağduru aileler için inşa edilen 5 bin 637 konut tamamlanırken, Gazi, Melik Ahmet ve İzzet Paşa caddelerinde 3 bin 847 esnafın iş yeri yenilendi. Konutların tamamı yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek."

Öte yandan, teröristlerin saldırılarında eşyalarını dahi alamadan evlerini terk etmek zorunda kalan mağdur ailelere 90 milyon lira kira, 18 milyon lira da eşya yardımı yapıldığını vurgulayan Kurum, "Gazi, Melik Ahmet ve İzzet Paşa caddeleri, yapılan cephe yenileme, kaldırım ve yol çalışmaları ile yepyeni bir görünüme kavuştu. 477 dükkanın da cephe yenilenmesi çalışmaları sürüyor" şeklinde konuştu.

"Terörün belini kırmayı başardık"

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Bölücü terör örgütü Sur'da vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yıktı, cami, okul ve hastaneleri tahrip etti. Çukurlar kazarak, vatandaşlarımızı kendilerine canlı kalkan olarak kullandı. Bölgede vatandaşlarımız zor günler geçirdi, şehitler verdik. Ancak devlet olarak mücadelemizden zerre kadar taviz vermeden askerimizle, polisimizle, güvenlik güçlerimizle milletimizin de desteğiyle terörün belini kırmayı başardık. Devletin kararlı tutumu ve bölgedeki vatandaşların sağduyusuyla terör örgütü PKK ve teröre destek veren odakların sinsi planları tutmadı."

Kurum, "Çukur siyasetiyle vatandaşlarımızın geleceğini karartmak isteyenler kirli amaçlarına ulaşamadılar. Terör örgütü yıktı, biz yeniden imar ettik. Vatandaşımıza hizmet etmeye devam ettik. Çukur siyasetini yapanlar da kazdıkları çukura gömüldüler" diye konuştu.

11 ilçede 26 bin konut, 10 milyar lirayı bulan yatırım

Bu süreçte ülkesi için, vatanı için canını veren, şehit olan tüm güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet dileyen Kurum, bölgede yaşayan vatandaşlara da bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kurum, çukur siyasetiyle tarumar edilmek istenen şehirleri yeniden inşa ve ihya etmek, bölgeyi yeniden huzura kavuşturmak için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gece gündüz çalıştıklarına işaret ederek, "Özellikle terörden ağır zarar gören 11 ilçede 26 bin konut inşa ettik. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla bu ilçelerimizde 10 milyar lirayı bulan yatırımı hayata geçirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Ekim'de Diyarbakır'ı ziyaretinde Sur'da teröristlerin saldırısı sonucu evleri yıkılan aileler için yaptırılan konutlar ile kentsel dönüşüm ve restorasyon çalışmalarını yerinde incelediklerini dile getiren Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sur'u yeniden tarihin, geleneğin ve kültürün merkezi haline getirmek için çaba sarf ettik. Bundan sonra da kimse, eli kalem tutan çocuklarımızı dağa çıkarmaya yeltenemeyecek. Huzur ortamını bozmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA