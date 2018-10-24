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Van Bahçesaray'da kar yağışı etkili oluyor

Van Bahçesaray'da kar yağışı, 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde sürücülere zor anlar yaşattı.

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Van Bahçesarayda kar yağışı etkili oluyor

Van kent merkezi ve ilçelerinde devam eden yağmur, Bahçesaray'ın yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

Yılın yaklaşık 9 ayı karın eksik olmadığı Van-Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi karla kaplandı. Yağış nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan sürücüler, yolda güçlükle ilerleyebildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, bölgede yolların kapanmaması için çalışmalara başladı.

Ekipte kamyon şoförlüğü yapan Recep Mucir, bölgede daha önce 29 Ekim'den önce bu yoğunlukta kar yağdığını görmediğini söyledi.

Ekipler, yoğun sis ve yağışa rağmen iş makineleriyle yolda biriken karları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, kar, bahçesaray
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