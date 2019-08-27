Türkiye

PKK'lı teröristlere Kıran Operasyonu ile darbe vuruluyor

27 Ağustos 2019 Salı 10:51 - Son Güncelleme 27 Ağustos 2019 Salı 11:13

Van’ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde jandarma ekipleri, Kıran Operasyonu kapsamında sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar imha edildi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Van, Hakkari ve Şırnak'ta terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Kıran Operasyonu" devam ederken, Van ayağı, Gürpınar ve Başkale ilçeleri kırsalında gerçekleştirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, operasyon kapsamında Başkale ve Gürpınar ilçeleri kırsalında operasyon başlatıldığı anımsatıldı. Bu kapsamda, 20 Ağustos'ta Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca Mahallesi kırsalında tespit edilen basma düzenekli el yapımı patlayıcının, yerinde imha edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "22 Ağustos'ta, Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsal alanında 3 mağara tespit edilmiştir. Mağaralarda birer kilogramlık iki C4 plastik patlayıcı, 3 roketatar sevk fişeği, 2 roketatar başlığı, 150 piyade tüfeği fişeği, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet 8'li pil düzeneği, 5 ateşleme fünyesi, adaptör,10 metre elektrik kablosu, jelikan, 1 kilogram tuz, 1 kilogram şeker, kg. şeker, met, battaniye, çaydanlık, 6 yemek kaşığı ele geçirilmiştir. 25 Ağustos'ta, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında menfez altına yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı tespit edilerek yerinde imha edilmiştir." Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Kaynak: AA Etiketler: Van silah Sığınak PKK mühimmat kıran operasyonu

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.