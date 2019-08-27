Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının Emine Bulut'un öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi.

Yalanı ortaya çıktı

İddialara göre, Varan, haksız tahrik indiriminden faydalanmak için Emine Bulut'u suçlayarak çocuğuyla görüştürülmediğini söyledi. Fakat Varan'ın telefon kayıtları incelendiğinde kızıyla düzenli olarak görüştüğü ortaya çıktı.

İddianamede sanığın suç işleme konusunda hiçbir çekincesi olmadığı da belirtiliyor. Bu nedenle mahkemeden, Emine Bulut'u acımasızca öldüren eski eş hakkında takdir indirimi uygulamaması talep ediliyor.

Zanlı Bolu'ya nakledildi

Eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren cinayet zanlısı F.V, tutuklu bulunduğu Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden alınarak, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

F.V. , 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı F.V. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: TRT Haber, AA