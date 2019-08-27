Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent merkezi ile Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "Cezaevi dış koordinasyon yapılanması” içerisinde faaliyet yürüten ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA