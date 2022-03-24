Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 10:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK üyeliğinden aranan 25 kişi Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında gözaltına alınan şüphelilerden 25'inin terör örgütü PKK üyeliğinden arandığı ortaya çıktı.
Pazartesi günü Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinde; polise taş atan, arama noktalarından geçmek istemeyen, yasaklanmış örgüt simgeleri taşıyan ve polise mukavemet gösteren 421 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerden 25'inin terör örgütü PKK üyeliğinden, bir kişinin ise silahlı yağma suçundan arandığı ortaya çıktı.
Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı nevruz kutlamalarında 7 bin polis görev yaptı.
Diyarbakır'daki nevruz alanına terör örgütü elebaşının posterinin sokulmasına da fırsat verilmedi.
Etiketler: Diyarbakır PKK/KCK Terör Örgütü
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