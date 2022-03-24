Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evinde yasaklı ırktan 5 köpek besleyen kişiye 74 bin lira ceza
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, evinde yasaklı ırktan 5 köpek bulunduran kişiye 74 bin 910 lira ceza uygulandı. Köpekler barınağa gönderildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barabaros Mahallesi'nde İ.E.K'ya ait ikamette yasaklı ırk köpek bulunduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, ikametteki yasaklı ırktan 5 köpeğin sahibine 74 bin 910 lira ceza kesti.
Köpekler, Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.
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