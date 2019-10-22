Türkiye
Piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen 22 şüpheliye gözaltı kararı22 Ekim 2019 Salı 08:04 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 08:07
Adana ve Antalya'da piyasaya sahte para sürdüğü ileri sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısının 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından ekipler, bu kişilerin Adana ve Antalya'daki adreslerine operasyon düzenledi.
Baskınlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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