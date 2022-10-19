Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 10:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Piyasa değeri 3 milyon TL: Ankara'da 3 ton kaçak tütün ele geçirildi
Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda, 3 milyon TL değerinde 3 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmada; kentteki bir depoya bandrolsüz ve sahte bandrollü tütünlerin konulduğu ve buradan sevkiyatının yapılacağı tespit edildi.
Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, satışa hazır halde 126 çuval ve pakette 2 ton 820 kilogram bandrolsüz tütün ile 200 pakette 200 kilogram sahte bandrollü tütün olmak üzere toplamda 3 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Kaçak tütünlerin piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Etiketler: Tütün Kaçakçılık
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