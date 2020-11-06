Katil zanlısının kardeşi ifade verdi, Pınar Gültekin davasında soruşturmanın seyri değişti.

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili, Cemal Metin Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı hakkında da delilleri karartmak suçlamasıyla dava açılmıştı. Ancak Gültekin ailesi, o gün onlara, ailenin diğer üyelerinin de yardım ettiği konusunda ısrarlı...

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "MOBESE kayıtları çok eski olduğu için plakalar net tespit edilemiyor. Bize göre şüphelilerin kullandığı araçların, o kayıtlarda görünmesi mantık, fizik kurallarına aykırı" diye konuştu.

İşte şehir güvenlik sistemi kameralarına takılan, bağ evine girip çıkan o 3 araç, katil zanlısının tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı'ya soruldu.

Otomobillerden birisini Cemal Metin Avcı, diğerini babası, 3'üncü aracı da babası ve bir yakınlarının ortak kullandıklarını söyledi.

Adalet Bakanlığına başvuru yapıldı, 3 kişinin daha yargılanması talep edildi

Avcı ailesinin olay günü, kendi aralarında üst üste yaptığı telefon görüşmeleri de incelendi.

Cemal Metin Avcı’nın gözaltına alındığı 20 Temmuz'da, annesi, babası ve kız kardeşinin bağ evine giderek delilleri yok ettiği öne sürüldü.

Bu bilgiler üzerine, ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Adalet Bakanlığına başvurdu. Cemal Metin Avcı'nın anne ve babasıyla, bir yakınlarının yargılanmasını talep etti.

İlk duruşma 9 Kasım'da

Davanın ilk duruşması pazartesi günü yapılacak.

Pınar'ı vahşice öldüren Cemal Metin Avcı, uzaktan değil, duruşmaya bizzat katılacak.