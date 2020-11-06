Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ terör örgütünün Malatya ilindeki yapılanması kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, Bylock programı kullanmak" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

