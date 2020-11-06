Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun çevreleri ve Ordu'nun doğusunda beklenen yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetlenecek.

Vatandaşlar, meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

DİKKAT!...

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR...

Giresun ve çevreleri için verilen kuvvetli yağış uyarısı yarın da devam edecektir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dere yataklarından ve heyelanlı bölgelerden uzak durmaları önem arz etmektedir.#Meteoroloji pic.twitter.com/Mt3R6g22Iv — TC Giresun Valiliği (@TC_giresun) November 6, 2020

Giresun Valiliği de konuyla ilgili, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından dere yatakları ve heyelanlı bölgelerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sele neden olmuş, Mursal Deresi taşmış, araçlar ve iş makineleri sürüklenmişti.