Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karalar'ın COVID-19'a yakalandığını belirtti.
Barut, "Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 17:25
Son Haberler
- 18:35
- 18:16
- 18:22
- 18:08
- 18:04
Sıradaki Haber
Bilecik Valisi: Hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı görüyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz