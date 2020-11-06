Meteorolojinin uyarısının ardından Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur özellikle Giresun'da etkili oldu.

Mursal Deresi taştı, Tirebolu-Doğankent yolunda yürütülen yol yapım şantiyesini su bastı.

[Fotoğraf: DHA]

Bölgede menfez yapımını sürdüren kamyon ve iş makinesi sele kapılarak sürüklendi.

Bölgede Yağlıdere-Alucra kara yolunun Yeşilpınar mevkii derenin yola sürüklediği molozlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Espiye ilçesine ulaşım sağlanan Gürgenağaç köyünde sağanak etkili olurken, köprünün sele teslim olmasıyla karayolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin kapalı yollarda başlattığı çalışmalar sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

[Fotoğraf: DHA]

Kuvvetli yağış uyarısı

Giresun’un yanı sıra Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde yarın yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre; Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak öngörülüyor.

