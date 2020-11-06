Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla bölgeye gönderilen İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 7 kişilik arama kurtarma ekibi ile 5 bin kişi kapasiteli mobil mutfak tırı Ordu'ya döndü.

Ordu ekibi, İzmir depreminin 91. saatinde 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağ olarak kurtarılmasına katkı sunan isimlerden oldu. Mobil mutfak tırı ise birçok ilde olduğu gibi İzmir'deki depremde de vatandaşlara sıcak yemek temini noktasında büyük bir ihtiyacı giderdi.

Bir haftalık çalışmanın ardından Ordu'ya ulaşan ekibi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ve Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Burhan Sakallı karşıladı. Alp, yaraların sarılması için özverili çalışma yürüten ekibi tebrik ederek çiçek verdi.

Alp, "Depremin zararlarından korunmak ve yaraların sarılması farklı konular. Ekip arkadaşlarımız yaraların sarılmasına katkıda bulundular. Binalarımızı yaparken depreme dayanıklı konutlar inşa etmek mecburiyetindeyiz. Küçük sarsıntılarda can kayıpları yaşamamak için buna özen göstermeliyiz" dedi.

Deprem yönetmeliğine uygun yapılar yapmak zorunda olduklarını aktaran Alp, şunları kaydetti:

"Biz denetimlerde titizlik yürütüyor ve buna özen gösteriyoruz. Jeolojik etütlerini istiyoruz. Serbest yapı kontrolleri de buna özen göstermeli. Deprem yaşanan yerlerde edindiğimiz izlenimlere göre müthiş bir kargaşa yaşanıyor ve acılar katlanarak büyüyor. Arkadaşlarımız bu acıları hafifletmek adına bölgeye koştular. Allah tekrar böyle acılar ve afetler yaşatmasın. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum."