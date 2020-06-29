Artvin’in Şavşat ilçesinde, restoran şeklindeki minibüsün bahçesinde bulunan piknik masalarında yemek yiyen iki kişi, karşısındakilerin kalkması sonucu devrilen masayla birlikte uçuruma yuvarlandı.

Uçuruma yuvarlanan iki kişi, vatandaşlar tarafından yuvarlandıkları yerden kurtarıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Vatandaşlar kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, kaza anı iş yerinin kamerasına yansıdı.

Kamera görüntülerinde, masada oturan arkadaş grubu yemek yiyor.

Yemeğini bitiren iki kişinin kalkması sonucu, masanın diğer ucunda oturan iki kişi, masayla beraber uçuruma yuvarlanıyor.

Durumu fark eden diğer kişiler, uçuruma yuvarlanan arkadaşlarını bulundukları bölgeden çıkartıyor.