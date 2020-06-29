Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Piknik masası devrilince iki kişi uçuruma yuvarlandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Artvin'in Şavşat ilçesinde devrilen piknik masasıyla birlikte uçuruma yuvarlanan iki kişi hafif şekilde yaralandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Artvin’in Şavşat ilçesinde, restoran şeklindeki minibüsün bahçesinde bulunan piknik masalarında yemek yiyen iki kişi, karşısındakilerin kalkması sonucu devrilen masayla birlikte uçuruma yuvarlandı.
Uçuruma yuvarlanan iki kişi, vatandaşlar tarafından yuvarlandıkları yerden kurtarıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Vatandaşlar kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, kaza anı iş yerinin kamerasına yansıdı.
Kamera görüntülerinde, masada oturan arkadaş grubu yemek yiyor.
Yemeğini bitiren iki kişinin kalkması sonucu, masanın diğer ucunda oturan iki kişi, masayla beraber uçuruma yuvarlanıyor.
Durumu fark eden diğer kişiler, uçuruma yuvarlanan arkadaşlarını bulundukları bölgeden çıkartıyor.
Etiketler: Artvin Şavşat artvin kazaSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 16:34
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