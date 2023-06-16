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Türkiye
DHA 16.06.2023 11:12

Pendik’te yolcu minibüsü hastaneye daldı

Pendik'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü, özel bir hastanenin bahçesindeki panoya çarparak durabildi.

Pendik’te yolcu minibüsü hastaneye daldı
[Fotograf: DHA]

Pendik'te Haluk Akyüz yönetimindeki yolcu minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Minibüs özel bir hastanenin acil bölümünün bahçesine daldı.

Kazada hastanenin panosuna çarparak duran minibüsteki bir yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanenin sağlık çalışanları ismi öğrenilemeyen yaralıyı tedavi ederken, polis ekipleri kaza yerine şerit çekerek çevrede önlem aldı.

Kaza nedeniyle minibüs ile hastanenin aydınlatma direği ve panosu hasar gördü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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