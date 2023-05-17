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Türkiye
AA 17.05.2023 16:09

Pendik'te tır ile İETT otobüsü çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

İstanbul Pendik'te, inşaat kalıpları yüklü tır ile İETT otobüsü çarpıştı. 2'si ağır 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te tır ile İETT otobüsü çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı
[Fotograf: AA]

Kurtköy Mahallesi'nde yolun ters istikametinden gelen Mahmut Y. idaresindeki inşaat kalıpları yüklü tır, Ankara Caddesi ile Orhanlı Caddesi'nin kesişim noktasında Zekiye Ç.'nin kullandığı İETT otobüsüne yandan çarptı.

Geriye kayan tır, arkasındaki başka bir araca da hasar verdi. Tır şoförü ile otobüste bulunan 1 yolcu ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Pendik'te tır ile İETT otobüsü çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise tırda sıkışan sürücü Mahmut Y.'yi bulunduğu yerden kurtardı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İki caddenin kesişiminde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan tır ve İETT otobüsünü yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

Pendik'te tır ile İETT otobüsü çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

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