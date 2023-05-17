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Türkiye
AA 17.05.2023 15:31

İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları ikinci tura hazır

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları yeniden kuruldu.

İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları ikinci tura hazır

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmesi için İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları ve oy kullanma kabinlerinin kurulumu tamamlandı.

Havalimanına gelecek yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemleri, İstanbul Havalimanı ve diğer gümrük kapılarında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayıp 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Seçimin ilk turunda resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Havalimanı'nda, yurt dışında yaşayan 18 bin 423 Türk vatandaşı oy kullanmıştı.

Bu oylardan 18 bin 81 oy geçerli kabul edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511, Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 1, Sinan Oğan 417, Muharrem İnce ise 152 oy almıştı.

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