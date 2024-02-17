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Türkiye
TRT Haber, AA 17.02.2024 01:05

Pendik'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polise saldırı

İstanbul'da şüpheli bulunarak kimlik kontrolü yapılmak istenen iki kişi, polis memurlarına ateş açtı. Polisin karşılık vermesiyle motosikletle kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Pendik'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polise saldırı
[Fotograf: AA]

Batı Mahallesi'ne motosikletle gelen iki kişi, durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş açtı.

Şüpheliler, polislerin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saat 22.45'te siyah kıyafetli ve kasklı iki şüphelinin Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne motosikletle geldiği, bina girişine motosikleti bıraktıktan sonra çevrede dolaşmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede görevli polis memurlarının durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istediği ancak şüphelilerin polis memurlarına silahla ateş açtığı kaydedildi.

Polis memurlarının karşılık vermesi üzerine şüphelilerin motosikletle olay yerinden kaçtığı ifade edilen açıklamada, saldırıda can kaybı ve yaralı olmadığı, şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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