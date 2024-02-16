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Türkiye
AA 16.02.2024 21:22

Postacı kılığında boş senet imzalattı

İzmir'de kendisini postacı olarak tanıtan bir kişi, tebligat bahanesiyle onlarca kişiye boş senet imzalattı. Şüphelinin sahte belgeyle kurduğu 'imza tuzağı' görenleri hayrete düşürdü.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka'da "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla F.Y'yi yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında, çok sayıda imza bölümü kutucuk şeklinde kesilmiş zarf şeklinde evraklar ve altına yerleştirilmiş senetler ele geçirildi.

Kendisini postacı veya kurye olarak tanıtan zanlının vatandaşlara tebliğlerinin olduğunu ve imzalamaları gerektiğini söylediği, kutucuk şeklinde kesilmiş tebliğ zarfının altına sakladıkları senetleri imzalattırarak dolandırıcılık yaptığı öne sürüldü.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, "pencere yöntemi" olarak da bilinen bu yöntemlerle sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyararak şüphelenilen durumlarla ilgili ihbarda bulunulmasını istedi.

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İzmir Dolandırıcılık
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Postacı kılığında boş senet imzalattı
Postacı kılığında boş senet imzalattı
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