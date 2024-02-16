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Türkiye
AA 16.02.2024 22:32

Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği maden sahasında yapılan son ölçümlerde su ve toprak analizlerinde olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.

Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi

Akgün, maden sahasındaki Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı andan itibaren mobil araçları ve denetim ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Sahada su, toprak ve hava kalitesi konusunda izleme çalışmaları yaptıklarını anlatan Akgün, "Sahada yaptığımız incelemelerde 9 tane su ve toprak numunesi alacağımız alan belirledik. Bu çalışmayı yaparken aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesinden katılan hocalarımızla sahada keşif yaptık ve onların da ilave edilmesini istediği noktaları da izleme noktalarımıza ekledik." dedi.

Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi

Akgün, bu noktalarda her gün su, yer altı suyu ve toprak numunesi aldıklarını belirterek, aynı zamanda civar bölgedeki hava kalitesini de sürekli izlediklerini vurguladı.

Erzincan'daki toprak ve su numuneleri inceleniyor
Erzincan'daki toprak ve su numuneleri inceleniyor

"Cihazın ölçüm kapasitesinin yakalayamayacağı kadar minimum değerler"

Ölçümlerle ilgili bilgi veren Akgün, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar tamamlanan analizlerimizde siyanürün, cihazın dedeksiyon limitinin yani ölçebileceği minimum değerin bile altında olduğunu, 0,01 mg/L olduğunu tespit ettik. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerde yüzeysel akış olan iki bölgemiz vardı. Bu bölgelerde su akışı vardı, alınan tedbirlerle set yapılmak suretiyle, menfezin kapatılması suretiyle bu bölgedeki akış da engellendi.

Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi

Dolayısıyla dün ve bugün yaptığımız kontrollerde bu iki noktada akışın kesildiğini gördük. Suda limit değeri 0,1mg/L olan siyanürün, şu anda 0,01'in bile altında yani cihazın ölçüm kapasitesinin yakalayamayacağı kadar minimum değerler. Belki sıfır olduğunu şu anda görebiliyoruz."

Erzincan'da su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi

Mobil araçta bu ölçümleri yaptıklarını söyleyen Akgün, toprak ve ağır metal numunelerini de her gün akşam Ankara'daki Çevre Referans Laboratuvarı'na ve Bakanlık tarafından yetki verilen çevre laboratuvarlarına gönderdiklerini söyledi.

Akgün, bütün ölçüm sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Erzincan Heyelan Maden
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