Haber Giriş: Kaynak: DHA
Pendik'te fabrika yangını
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Pendik'teki iki katlı metal kaplama fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Pendik, Kurtköy'deki iki katlı metal kaplama fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Pendik ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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