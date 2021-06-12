Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 09:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Yıldırım şehidi Akın için tören düzenlendi
[Fotoğraf: DHA]
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında şehit düşen piyade sözleşmeli er Muhammed Ali Akın, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya uğurlandı.
Şehit asker için Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Törene mülki ve askeri erkanın yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Törende şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.
Daha sonra şehit Akın'ın naaşı, memleketi Konya'ya uğurlandı.
Şehit Ali Akın'ın cenazesi, Namazgah'ta kılınacak cenaze namazına müteakip Konya Şehitliği'ne defnedilecek.
Etiketler: Şehit Pençe Operasyonları
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