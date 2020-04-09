Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Pençe 3'te uzaktan kumandalı 20 EYP ele geçirildi
Pençe-3 bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 el yapımı patlayıcı (EYP) ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından yaptığı paylaşımda Pençe-3 bölgesindeki arama tarama faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi.
Pençe-3 bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/KpNQD8cjjI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2020
Bölgede bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiği açıklandı.
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