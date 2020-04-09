Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından yaptığı paylaşımda Pençe-3 bölgesindeki arama tarama faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi.

Pençe-3 bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/KpNQD8cjjI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2020

Bölgede bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiği açıklandı.