Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kemikler Mahallesi'nde yüzlerce zeytin ağacının kesildiği ve iş makineleriyle köklerinden söküldüğü ihbarı üzerine bölgede incele yaptı.

Firmaya 80 bin lira ceza

İncelemede bir firmaya ait 35 dönümlük tarım alanındaki 440 zeytin ağacının kesildiği ve köklerinden söküldüğü tespit edildi.

Firmaya, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılanması Kanunu'na muhalefetten 80 bin lira idari para cezası kesildi.

Arazisindeki ağacı kesen kişiye de 30 bin lira ceza

Aynı mahallede bir vatandaşın da arazisindeki 160 zeytin ağacını kestiği belirlendi.

Bu arazinin sahibine de aynı kanun uyarınca 30 bin lira para cezası uygulandı.

