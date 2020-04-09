Haber Giriş: Kaynak: AA
Hitit heykelini satmaya çalışanlar jandarmaya takıldı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da Hitit dönemine ait heykeli satmaya çalışan 2 kişiyi, alıcı gibi davranan jandarma ekibi suçüstü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.N. ve T.Ş'nin ellerinde bulundurdukları Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen heykeli satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, irtibat kurdukları 2 şüpheliyle alıcı gibi davranarak buluştu.
Y.N. ve T.Ş. jandarma personeline tarihi heykeli satmaya çalışırken yakalandı.
Ele geçirilen heykel Elazığ Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Sıradaki Haber
Trakya Üniversitesi dalış maskelerini solunum maskesine çevirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz