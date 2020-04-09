İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.N. ve T.Ş'nin ellerinde bulundurdukları Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen heykeli satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, irtibat kurdukları 2 şüpheliyle alıcı gibi davranarak buluştu.

Y.N. ve T.Ş. jandarma personeline tarihi heykeli satmaya çalışırken yakalandı.

Ele geçirilen heykel Elazığ Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.