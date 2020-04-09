Haber Giriş: Kaynak: AA
Sinop'ta 3 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüsün yayılmasına karşı karantina uygulaması sürüyor. Amaç sosyal izolasyonu sağlamak. Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 3 köy, tedbirler kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, görülen lüzum üzerine İlçe Pandemi Kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi.
Kurulca alınan karar gereği Hacıçay, Yenice ve Asarcık Camili köylerinde karantina başlatıldığı bildirilen açıklamada, bu köylere giriş ve çıkışların ikinci karara kadar kapatıldığı kaydedildi.
Etiketler: karantina koronavirüs salgın pandemi covid-19Son Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 11:32
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